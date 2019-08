Mara Venier, vacanza formato famiglia a Santo Domingo

Spiagge paradisiache, ghiotte cene, relax in una villa da sogno, ma soprattutto l'amore della sua famiglia. Così Mara Venier sta trascorrendo le vacanze estive a Santo Domingo, ormai suo buen retiro da anni. Qui la conduttrice si rifugia tutte le volte che può con il marito Nicola Carraro per godersi il meritato riposo, soprattutto dopo una stagione televisiva piena di successi, come è stata l'ultima che l'ha vista tornare al timone di 'Domenica In' dopo anni.

E' arrivata i primi di agosto e insieme a lei, oltre a Carraro, ci sono anche il figlio Paolo Capponi - fresco di matrimonio con la compagna Valentina - e l'amato nipotino Claudietto. E' con lui che Mara si diverte come non mai, postando su Instagram tutti i loro giochi e balletti.

Piena di energia e vitalità, Mara è una nonna modello ma anche una donna straordinaria, come non smette di ricordare il suo Nicola sui social. "Più bella cosa non c'è" scrive una conduttrice accanto a una foto di famiglia e a vederli tutti insieme non si può che darle ragione.