Mara Venier annuncia: "Ancora un anno in tv e poi posso ritirarmi"

Tempo di bilanci, e di progetti per il futuro, per Mara Venier. Al termine di una stagione di 'Domenica In' più complicata delle altre e segnata dall'emergenza coronavirus, la conduttrice pensa già alla prossima stagione e rivela: "Ancora un anno in tv e poi posso ritirarmi".

Mara Venier vuole Stefano De Martino a Domenica In

Nonostante le complicazioni dovute alla crisi sanitaria, quest'anno Venier ha raggiunto risultati eccellenti, arrivando a sfiorare il 22 per cento di share. E così la prossima settimana, a casa sua, cominciano già le riunioni per mettere a punto la prossima edizione del contenitore domenicale. "Avevo pensato di rifare il gruppone, come nelle mie prime edizioni - rivela a Il Messaggero - Non ho ancora le idee chiare anche se una cosa l'ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere un cast fisso e amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò e interviste. Con me vorrei Stefano De Martino, una vera rivoluzione".

Mara Venier si ritira

Ma oltre a Domenica In ci sono altri progetti? "Non mi vedo in ruoli di potere. Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci", dice Mara incalzata su un eventuale ruolo da dirigente. Quindi dopo Domenica In lascia? "Ma quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono gia presa quest'anno e mi basta. Alla faccia di chi voleva mandarmi via perché ero vecchia". L'intenzione di Mara è, insomma, quella di godersi appieno questo ultimo anno televisivo per poi dedicarsi agli affetti: il marito Nicola Carraro, i figli e i nipoti, Claudietto in particolare, ultimo arrivato in famiglia e adorato dalla nonna.

Infine, Venier spezza una lancia in favore delle nuove leve della tv. Chi sono le sue preferite? "Andrea Delogu ha carattere e personalità", dice a proposito della nuova conduttrice della Vita in Diretta Estate, "E Fatima Trotta (timoniera di Made in Sud con Stefano De Martino, ndr) ha ritmo ed è ironica. Poi non mi faccia dire altro sennò mi menano".