Mara Venier disperata su Instagram mentre le tagliano i capelli: “No! Mi hai fatto il carré come Raffaella”

Mara Venier si taglia i capelli su Instagram

La simpatia di Mara Venier è nota a tutti, la sua ironia e la capacità di stare sempre al gioco è senz’altro una delle sue migliori caratteristiche, ma, questa volta, lo scherzo lo ha fatto zia Mara ai suoi followers. Cosa si è inventata?

La futura conduttrice di Domenica In, ha postato su Instagram un video nel quale il suo parrucchiere di fiducia le taglia i capelli a caschetto. “Noooo, mi ha tagliato i capelli. No, il caschetto come la Carrà nooo”. La Venier è davvero disperata, le viene quasi da piangere. Alcuni fan si preoccupano del drastico cambiamento, altri la rassicurano dicendole che starebbe bene in qualsiasi versione; altri ancora non ci vogliono credere.

Ed è proprio Mara Venier, poco dopo quel video, a svelare che era tutto uno scherzo. Sempre su Instagram la conduttrice veneta ha postato uno scatto di lei ad un matrimonio, con abito blu royal e la sua lunga chioma bionda: “Non ho tagliato i capelli...era uno scherzo...”, ha scritto zia Mara.

Riguardando il video dello scherzo, quel carré neanche stava male alla signora della tv italiana, ma, in fondo, la Venier senza la sua lunga chioma di capelli biondi non sarebbe più la stessa. Il carré meglio lasciarlo alla Car