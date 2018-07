Mara Venier, serata 'su di giri' insieme alla figlia: "Siamo sobrie...". Poi la dedica a Jerry Calà

Estate all'insegna del divertimento per Mara Venier. La conduttrice ha immortalato sui social una serata in allegria passata insieme alla figlia Elisabetta Ferracini. Le due cantano il nuovo brano di Jerry Calà, "Un'altra estate che va", e scherzano: "Siamo sobrie..."

Alla vigilia del debutto con "Domenica In", previsto per il prossimo settembre, Mara si gode le vacanze prima del ritorno in studio. Con lei la sua adorata Elisabetta. Nelle clip condivise online, le due ridono, scherzano e cantano con l'aiuto dello smartphone. Quindi Mara ci tiene a mandare un messaggio affettuoso all'ex compagno Jerry, di cui è stata moglie per tre anni, e fa il tifo per la sua nuova sfida in campo musicale: "Vai mio amor..."