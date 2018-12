Mara Venier, breve pausa (da nonna) prima dell’ultima puntata del 2018 di Domenica In

Piccola parentesi tra Natale e Capodanno, prima di tornare in onda, domenica 30 dicembre, con l’appuntamento consueto di Domenica In.

Parliamo di Mara Venier che ha trascorso qualche giorno nella Repubblica Dominicana insieme al compagno Nicola Carraro e al nipotino per cui ha perso la testa. Claudio è il figlio di Paolo Capponi e, appena può, nonna Mara non perde occasione per calarsi nei panni della nonna affettuosa ed energica.

La conduttrice ha documentato la sua breve vacanza dominicana su Instagram, postando foto in cui serena e rilassata si gode Nicola e Claudio. Passeggiate, coccole al mare, colazioni ricche.

Una vacanza breve ma intensa, prima dell’ultima puntata del 2018 di Domenica In che vedrà, tra gli ospiti anche Orietta Berti e Katia Ricciarelli.