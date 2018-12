La Marchesa d’Aragona diventa nonna: la figlia Ludovica è incinta

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona che al Grande Fratello Vip deve gran parte della sua popolarità, si appresta a diventare nonna.

Ad annunciare la lieta notizia è stata la figlia Ludovica che ha dedicato alla bella novità un post sui social: "Buon Natale a tutti i nostri meravigliosi amici, un Natale per noi molto speciale …felicemente in attesa del frutto del nostro amore che arriverà con l’estate”, ha scritto la futura mamma a corredo della foto che la mostra accarezzare la pancia mentre bacia il marito Gianalberto.

“Che gioia”, il commento della Marchesa che, durante l’esperienza del reality di Canale 5, ha dimostrato più volte l’attaccamento alla figlia e al genero.

Chi è Ludovica, la figlia della Marchesa D’Aragona

Ludovica Leuzzi Del Secco è nata dal matrimonio finito tra la Marchesa e il primo marito Saverio Leuzzi. Sui social compare come Ludovica Scarpa Basteri, ovvero col cognome del marito Gianalberto, un avvocato rampollo di una nobile famiglia. Ludovica lavora con lui nello stesso studio legale.

Quanto alla futura nonna Daniela Del Secco, pare che la vedremo presto in uno spazio tutto suo su Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni indicate dal settimanale Vero, Mediaset sarebbe intenzionata ad affidarle uno show incentrato sulla sua vita agiata e su consigli di bon ton. Il progetto potrebbe partire in primavera su una delle reti Mediaset.