Marco Baldini sogna un figlio a 60 anni: “Io e la mia compagna ci stiamo provando”

Marco Baldini è tornato in tv, ospite di Caterina Balivo che durante il programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ ha ripercorso con lui gli ultimi anni della sua vita, segnati dai problemi con il gioco d’azzardo ma anche da una ritrovata serenità sentimentale grazie alla compagna Aurora, di 26 anni più giovane di lui.

I due ormai fanno coppia e l’intenzione, adesso, è quella di diventare genitori: “Io e la mia compagna Aurora stiamo provando ad avere un figlio, mi piacerebbe molto… Il problema non è suo, ma sono io che ho sparato troppo a salve e speriamo di arrivare a segno” ha scherzato Baldini che, a 60 anni, spera di realizzare il sogno di vedersi padre.

Marco Baldini: “Mi manca lavorare con Fiorello”

Nel corso dell’intervista Marco Baldini non ha potuto non ricordare il sodalizio professionale con Rosario Fiorello: “Certo che mi manca lavorare con Fiorello. Io ero alla notte degli Oscar quando lavoravo con lui, all’apice della carriera”, ha ricordato, “Ma soprattutto ci divertivamo molto. C’era un bel cast di autori, ma Fiorello era imprevedibile: tu potevi scrivergli una puntata, poi se a lui girava di fare un’altra cosa la faceva. E noi gli andavamo tutti dietro perché sapevamo che comunque si rideva. Quello era il diktat: ridere, divertirsi”. Sui loro rapporti attuali, Baldini ha poi aggiunto: ”Ormai siamo due persone anziane, di una certa età. Un tempo le nostre telefonate riguardavano le uscite serali, adesso riguardano dolorini e prostata”.

Marco Baldini ricorda la dipendenza dal gioco d’azzardo

Marco Baldini ha poi parlato del periodo più buio della ludopatia, causa di numerose difficoltà finanziare ma non solo: “Non perdevo soldi, ma cose più importanti come la famiglia, gli amici e il lavoro”, ha ammesso: “Ho perso l’opportunità di avere un figlio, non sarebbe neanche finito il mio matrimonio. Gli affetti sono le cose più importanti, ho perso per strada tanti amici”.

“Quando sei in quel tunnel chiedi soldi, ma non ti servono soldi ti serve aiuto”, ha poi aggiunto: “Parlatene con chi vi vuole bene e fatevi curare nei centri specializzati”.