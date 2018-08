Marco Bocci, festa di compleanno in stile gipsy per i suoi 40 anni | FOTO

I 40 anni sono un traguardo da festeggiare come si deve e Marco Bocci ha saputo come celebrare al meglio il suo ingresso nei fatidici ‘anta’.

Una festa gipsy con tanto di luminarie, tappeti e cuscini sparsi in una location che riprendeva perfettamente lo stile gitano ha fatto da cornice a canti e balli che si sono protratti per tutta la notte, documentati da una fitta rassegna di immagini postate sui social.

“A noi le feste piacciono così, sobrie” ha scritto ironicamente la moglie del festeggiato Laura Chiatti in calce al video che la mostra con alcuni ospiti intenta a cantare la canzone di Pupo ‘Su di noi’. Con loro, debitamente vestiti a tema come il resto degli invitati, anche i figli della coppia Enea e Pablo, di 3 e 2 anni: bandane colorate e gilet di jeans hanno reso i piccoli perfettamente a loro agio in un’atmosfera allegra e spensierata.

Tra gli amici del festeggiato, anche Francesco Arca con la compagna Irene Capuano, felice di condividere nelle sue storie Instagram i momenti più divertenti della serata.

Marco Bocci compie 40 anni: il regalo di Laura Chiatti

L’amore che lega Marco Bocci e Laura Chiatti è noto al pubblico televisivo che ha avuto modo di vederli affiatati nella trasmissione ‘Amici’, come ai follower che sui social seguono i loro momenti straordinari e normalissimi di vita quotidiana.

E anche ieri i fan non hanno potuto non apprezzare la condivisione dell’importante regalo che l’attrice ha fatto al marito per il suo compleanno, ovvero il casco del pilota Ayrton Senna. “Nulla è più prezioso di te”, è stato il commento della donna innamorata del suo uomo come il primo giorno.

