Marco Bocci sta meglio e fa un regalo speciale ai piccoli pazienti

Buone notizie per Marco Bocci. Le condizioni dell'attore umbro, ricoverato una decina di giorni fa all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, sono in nettissimo miglioramento. Come riporta PerugiaToday.it, infatti, in queste ore Bocci e la moglie Laura Chiatti hanno fatto una visita speciale ai bambini del Comitato Daniele Chianelli di Perugia.

A darne notizia è lo stesso Comitato, con un post su Facebook in cui ringrazia i due attori umbri: "Guardate chi è venuto a trovarci? Marco Bocci e Laura Chiatti che anche quest'anno doneranno il 5xmille al Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Un regalo speciale per aiutare i piccoli pazienti del Chianelli. Un grande gesto.