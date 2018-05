Marco Bocci torna a casa dall'ospedale: il messaggio su Instagram

Marco Bocci è tornato a casa. A dare l'annuncio è proprio l'attore umbro, con un post su Instagram insieme alla moglie Laura Chiatti: "E finalmente a casa dolce casa", scrive nella foto. Bocci era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia qualche settimana fa. Ora le sue condizioni sono nettamente migliorate.

L'arrivo in ospedale era arrivato in seguito ad una febbre molto alta. Secondo i giornali locali, all’attore poi è stata diagnosticata un’infezione cerebrale dovuta al virus herpes simplex tipo 1, che si manifesta con febbre molto alta, cefalee e problemi di linguaggio e memoria. Accanto a lui è sempre rimasta Laura, moglie da 3 anni e madre dei figli Enea e Pablo, che notti fa gli ha dedicato un toccante messaggio: "Dai tutto te stesso per una persona che si merita più di quanto la vita possa averle dato, e allevia il suo dolore. Penso sia questo l'amore. Penso sia l'unica cosa che possa farci capire perché siamo qui". Adesso i fan sperano anche nel ritorno ad "Amici", dove prima della malattia vestiva i panni di commissario esterno.

