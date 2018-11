Marco Carta, la verità sul coming out

Il coming out di Marco Carta ha lasciato uno strascico di dubbi e polemiche. Non sono pochi quelli che accusano il cantante di averlo fatto per ragioni pubblicitarie a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo singolo, in cui appunto parla per la prima volta dell'amore nei confronti di un uomo.

Carta non ci sta e replica su Spy: "Se avessi fatto coming out, come dicono, per vendere più copie allora l'avrei fatto un anno fa, in occasione dell'uscita del mio album. Non avrei certo aspettato la pubblicazione di un singolo". Un brano, "Una foto di me e di te", in cui racconta tutto quello che ha provato in questi anni.

Il cantante era consapevole fin da ragazzino del suo orientamento sessuale, ma accettarlo non è stato facile. "Lo sono dalla nascita - ha spiegato nell'intervista - Da ragazzino c'è stato un periodo di grande confusione, tanto che ho avuto anche alcune fidanzate, nonostante dentro di me covassi il dubbio. Il mio terrore era non poter avere figli, così evitavo di pensarci e di pormi domande. Un giorno, inaspettatamente, mi sono trovato a baciare un ragazzo: quel bacio mi ha fatto capire qual era la mia vera strada".