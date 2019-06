Marco Carta, dedica social per il fidanzato: "Tu sei mio"

Si gode il suo amore alla luce del sole Marco Carta, che questo inverno ha fatto coming out e non si nasconde più. La storia con Sirio, il suo compagno, va avanti da diversi anni e con lui il cantante sogna una famiglia. "Voglio sposarmi, poi un figlio" ha dichiarato poche settimane fa in un'intervista e la strada sembra quella giusta.

L'estate va a gonfie vele per la coppia, la settimana scorsa a Mykonos per l'addio al nubilato di una cara amica, adesso invece sul Garda per godersi qualche giorno di relax. Da qui Marco Carta ha postato su Instagram una foto del fidanzato, a bordo piscina, e una dedica speciale: "Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Tu sei mio, tu sei mio. Ciao #WorldPaper oggi è stata una splendida giornata".

Con Sirio il cantante vola e prova a staccare la spina dopo il caso del furto alla Rinascente. Carta, infatti, dovrà presentarsi davanti al giudice a settembre, nonostante continua a proclamarsi innocente.