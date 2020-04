Marco Carta in lutto, addio all’amata nonna: “Sarai sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti”

Una dolorosa perdita ha sconvolto la vita di Marco Carta in questi giorni già tanto difficili: Elsa, l’adorata nonna che ha cresciuto il cantante orfano di mamma quando era piccolissimo, è morta lunedì 20 aprile, lasciando un vuoto indelebile in una vita che la donna ha contribuito in modo determinante a rendere migliore.

“E’ dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me”, ha scritto Marco Carta su Instargram a corredo del post che su Instagram mostra due foto e un video della signora Elsa: “Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”.

Il rapporto tra Marco Carta e la nonna Elsa

Per Marco Carta nonna Elsa è stata davvero una presenza fondamentale della sua vita. L’infanzia del cantante, vincitore del talent Amici nel 2008 e del Festival di Sanremo nel 2009, è stata segnata dall’assenza di un padre poi morto quando aveva solo 8 anni e dalla scomparsa prematura della madre Monica, avvenuta tre anni dopo. L'affetto tra nonna e nipote è stato, dunque, fondamentale nella crescita di Carta che a lei, insieme al suo fratello maggiore, venne affidato che era ancora un bambino. La donna ha sempre sostenuto Marco, anche al momento del suo coming out pubblico, e fu sempre lei che, quando il cantante finì in ospedale per un'operazione di ulcera, svelò le cause del ricovero rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.