Marco Carta a cuore aperto: "Mio padre non ha mai voluto conoscermi"

Marco Carta, ospite oggi a 'Vieni da me', si è raccontato a Caterina Balivo attraverso le canzoni dell’’intervista musicale’.

La prima canzone, “It Ain’t Easy”, ha ricordato a Carta il periodo di 'Amici di Maria De Filippi', il talent show che ha vinto nel 2008: “Con questa canzone ho fatto il mio ingresso ad Amici. Non mi aspettavo di riuscirci, mi hanno preso solo dopo 5 provini. Se non mi avessero accettato avrei rinunciato perché ero stanco. Poi l’ho anche vinto".

Marco Carta ricorda la mamma scomparsa

Poi il ricordo della madre, scomparsa prematuramente. “Vasco era il cantante preferito di mia mamma. Sono cresciuto attraverso i suoi esempi, perché lei non poteva più consigliarmi. Quando è morta avevo solo 10 anni” ha detto sulle note di “Una canzone per te” di Vasco Rossi, iniziando a raccontare la sua infanzia. “Io e mio fratello Federico non siamo riusciti a comunicare per molti anni. Non parlo mai di lui, siamo molto diversi. Quando è diventato padre, ci siamo riuniti. Ci vogliamo molto bene, ma non ce lo siamo mai detto”.

Marco Carta e il rapporto con il papà

Guardando una foto di suo padre mostrata da Caterina ha proseguito: “Non ho avuto un padre, non mi ha dato esempio. La mia famiglia ha sempre parlato bene di lui per paura di dipingerlo male, ma mi rendevo conto che era per non farmi sentire diverso. Mio padre non mi ha voluto conoscere, è morto quando avevo 8 anni ma anche prima non ha mai voluto avere rapporti con me. Un giorno che dovevamo finalmente incontrarci, l’ho aspettato diverse ore fuori casa ma lui non si è mai presentato. Quando ho capito che non sarebbe mai arrivato, ho pianto tantissimo e sono andato a nascondermi nel caminetto, per sentire un po’ di calore. Aveva un’altra famiglia con un altro figlio. Ho conosciuto mio fratello Alessio tardi, ma nel tempo abbiamo recuperato. È un’eredità molto grande che mi ha lasciato mio padre. Durante l’adolescenza ignoravo la presenza paterna per la tanta rabbia che provavo, da un paio di anni ho capito che anche lui avrà avuto i suoi motivi. Ora sono felice”.

Il coming out di Marco Carta

Quanto al coming out fatto appena qualche settimana fa durante una puntata di 'Domenica Live', afferma: “L’outing? Prima tutti mi ripetevano che dovevo dirlo, nel momento in cui ho fatto coming out mi hanno chiesto perché lo avessi fatto. Nessuno è mai felice, ma io ora lo sono”. Il riferimento è alle polemiche scoppiate sulla coincidenza temporale tra il coming out e l'uscita del suo ultimo album.