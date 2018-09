VIDEO | Marco Cartasegna e Andrea Damante, tronisti single (insieme): a caccia di nuove prede?

La storia di Andrea Damante con Giulia De Lellis è finita ormai da mesi. Quella tra Marco Cartasegna e Soleil Sorge da un po' meno. Fatto sta che, a distanza di tempo, per la prima volta, i due ex tronisti sono nuovamente single. E come non prendere la palla al balzo?

Marco Cartasegna e Andrea Damante: ragazze in vista?

In una recente Instagram stories, infatti, i due sono comparsi insieme, divertiti, in macchina, forse a caccia di nuove prede. A pubblicare la stories è stato Cartasegna che non sembra affatto provato dalla fine della love story con la sua Soleil. Altrettanto vispo e felice è Andrea Damante. Per lui, ormai, Giulia fa parte del passato.

Per il momento il nome di nessuno dei due viene affiancato ad altre ragazze. I due sono single e si divertono.

