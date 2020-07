Marco Cartasegna ingrassato e felice così: “In questi 92 kg mi sento più a mio agio”

Con un post a corredo di una foto che lo ritrae al mare con la madre, Marco Cartasegna ha condiviso con i follower una riflessione sul proprio aspetto fisico oggi diverso dai tempi in cui era tronista di ‘Uomini e Donne’. Al contrario di quanti ostentano muscoli e addominali, l’ex protagonista del programma di Canale 5 si è mostrato in costume da bagno per sottolineare la serenità di vedersi con qualche chilo in più e dire la sua a chi lo accusa di “stare invecchiando male”.

“Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male”.

Un pensiero decisamente controcorrente rispetto all’attitudine di mostrarsi sui social sempre tendenti a un ideale fisico inconsistente e talvolta raggiunto con filtri e trucchi vari che, in questo caso, sono del tutto omessi. Un pensiero quello di Cartasegna che fa il paio con l’ultima riflessione di Aurora Ramazzotti e pure con quella di Laura Cremaschi, anche loro pronte a mostrarsi con le loro imperfezioni per lasciar passare il messaggio che la perfezione non esiste, con buona pace di quanti continuano a inseguirla…