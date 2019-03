Marco Giallini, il dolore per la moglie: "Solo adesso inizio ad andare al cimitero"

Un amore grande che gli è stato strappato via all'improvviso, non solo a lui ma anche ai due figli di 12 e 5 anni. Per Marco Giallini la morte di sua moglie Loredana, deceduta 8 anni fa a causa di un'emorragia cerebrale, è un dolore con cui fare i conti ogni giorno.

Ospite di "Verissimo", l'attore romano ne ha parlato a fatica: "Quello che è successo, così improvvisamente, non si esorcizza. Puoi solo provare a rimuoverlo. So che può sembrare brutto, ma inizio ad andare al cimitero solo adesso. Ancora non posso credere che stia lì".

I figli, Rocco e Diego, oggi hanno 20 e 13 anni. E' stata durissima per Giallini andare avanti senza sua moglie, ma sono stati proprio loro, anche se allora erano dei bambini, a dargli la forza. "Vaglielò a spiegare a due ragazzini che avevano 12 e 5 anni - ha raccontato - Per fortuna ho dei figli di un'intelligenza estrema, hanno preso tutto dalla madre".