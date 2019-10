Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: “Abbiamo perso un bambino”

(A Verissimo Marco Maddaloni e sua moglie Romina raccontano il dramma della perdita del loro primo figlio)

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono sposati lo scorso 22 settembre in chiesa, esattamente come annunciato durante la partecipazione del campione di judo all’Isola dei Famosi 2019 che lo ha voluto vincitore. "Abbiamo completato una storia, un cerchio", hanno raccontato i due, ospiti della puntata di ‘Verissimo’ del 5 ottobre, nell’intervista a Silvia Toffanin, a cui per la prima volta hanno svelato anche la terribile sofferenza per la perdita di un figlio.

Marco Maddaloni e la moglie Romina: “Abbiamo perso un bambino”

Genitori di due bambini, Giovanni e Giselle, anni fa Marco e Romina hanno vissuto il dolore di un aborto. "Abbiamo affrontato una scelta difficile in questo tragitto", ha svelato lui: "Era presto per diventare genitori, non andò a buon fine". “Ci ho messo tanto a superarlo. Non sono mamma di due, ma di tre. Ho un angelo. Non lo sapeva nessuno, non ne abbiamo mai parlato nemmeno ai miei”, ha aggiunto la donna che per la prima volta ha condiviso la sofferenza di un’esperienza mai raccontata pubblicamente.

“Scusa, non lo sapevo”, il commento di Silvia Toffanin; “Nessuno lo sapeva”, ha confidato la Giamminelli, talmente segnata da quel dolore da temere che anche la gravidanza della seconda figlia Giselle potesse avere delle complicanze. “Al quinto o sesto mese della gravidanza di Giselle, trovai Romina svenuta tornando dal lavoro. Abbiamo pensato al peggio”, ha raccontato Maddaloni

Marco Maddaloni e le nozze con Romina Giamminnelli

“Noi eravamo già sposati in comune e abbiamo due figli stupendi, però ora c’è stata una grande festa”, ha poi raccontato la coppia a proposito del matrimonio celebrato il 22 settembre 2019 che ha suggellato un amore simboleggiato ancora dall'anello di corda che lui realizzò per lei durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi, ora impreziosito con oro e diamanti.