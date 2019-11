Marco Mengoni, l'amore? "Non contemplo paletti, la scelta tra un uomo o una donna"

Felice di far parte di una generazione "aperta", seppure alle prese con tante difficoltà, Marco Mengoni oggi è un trentenne risolto e consapevole di ciò che lo circonda. Il cantante si è raccontato al settimanale Sette - inserto del Corriere della Sera - anche se sulla sua vita privata ha la bocca cucita.

"Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduta - ha spiegato -, la mia generazione è più aperta in tutti i sensi e mi dispiace che le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io sono un 30enne antico, ma anche oltre, avanti anni luce. Sono aperto a tutto, sarò l’ultimo naif ma non vedo barriere, confini, per me la Terra non è di nessuno".

Nessun limite, soprattutto in amore: "Non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Io voglio vivere questa vita il meglio possibile, purtroppo noi trentenni, anch'io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce".

Geloso della sua vita privata, Mengoni i social li prende con le pinze: "La mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c'entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto".