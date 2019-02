Bomba all'Isola, Alessia Marcuzzi è incinta?

Un dubbio attanaglia i telespettatori dell'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi è incinta? A destare i sospetti l'abito indossato dalla conduttrice nel corso dell'ultima puntata, in onda ieri sera in prima serata su Canale 5.

Alessia Marcuzzi incinta?

Il vestito lungo, nero ed attillato firmato Versace alimenta i dubbi: un pancino più rotondo del solito fa capolino sulla silhouette impeccabile della presentatrice. E la rete si scatena con supposizioni. "Ma Alessia è incinta o ha preso poco Bifidus?", scrive qualcuno, ricordando la pubblicità dei fermetti lattici di cui la bella romana è stata protagonista negli anni passati. Altri indizi si aggiungono alla questione. In queste ultime settimane, infatti, Alessia ha sempre sfoggiato abiti piuttosto larghi nel corso delle sua uscite pubbliche. Non solo. In uno dei suoi utimi post, è immortalata una foto in cui si tiene tra le mani il pancino: un modo per valorizzare il cinturone da "piratessa" o un "endorsement" buttato là?

Lei, al momento, non replica ai rumors diffusi sul web. Se però le indiscrezioni venissero confermate, per Alessia si tratterebbe del terzo figlio dopo Tommaso (avuto da Simone Inzaghi) e Mia (da Francesco Facchinetti), il primo con l’attuale compagno Paolo Calabresi Marconi. Proprio la scorsa estate, si vociferava di una presunta crisi tra la Marcuzzi e il compagno proprio a causa del mancato accordo sulla volontà di allargare la famiglia. Mentre infatti Paola si sentiva pronto, per lei non era il momento. Chissà, forse nel frattempo il produttore è riuscito a farle cambiare idea…

Comunque o la #Marcuzzi è incinta o la sua costumista va arrestata 🏝#Isola #Isola14 — Chia © (@Chiara_Bonati) 20 febbraio 2019

Ma la Marcuzzi è incinta o quella gonna le fa difetto da morire?? Ho non ha preso il Bifidus?? #isola — Leonardo Villa (@LeoDiCarpi) 20 febbraio 2019