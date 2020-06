Margareth Madè e Giuseppe Zeno, secondo figlio in gran segreto

Cicogna in arrivo per Margareth Madè, 37 anni, e Giuseppe Zeno, 43. Già genitori di Angelica, nata due anni fa, e sposi dal 2016, i due attori sono in attesa di un secondo bebè.

Ad annunciarlo sono i diretti interessati via social. Una foto di Margareth in giardino, che stringe tra le mani il pancione e sorride guardando all'obiettivo. "Dicono che il 3 sia il numero perfetto - scrive Zeno in didascalia - Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?". E Margareth risponde: "Benvenuto giugno, il bebè numero due è in arrivo".

Riservatissimi, Margareth e Giuseppe hanno tenuto la gravidanza nascosta fino al settimo mese. Felicitazioni da parte di tanti colleghi del mondo dello spettacolo, da Anna Ferzetti, attrice e moglie di Pierfrancesco Favino, a Samuel Peron, ballerino. Per leggerli tutti basta sbirciare tra i commenti in calce al post.

La lieta notizia arriva a quattro anni dal matrimonio, celebrato con rito religioso a Siracusa. L'amore invece va avanti dall'anno prima, precisamente da quando "ci siamo guardati negli occhi e poi non abbiamo più smesso", come ha confidato lei.