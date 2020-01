Il bacio lesbo delle ex gieffine: "Fregatevene del giudizio degli altri"

"Ci abbiamo ripensato... Per il 2020 vi auguriamo semplicemente di fregarvene del giudizio degli altri. Siate felici", con queste parole e un bel bacio sulle labbra, Margherita Zanatta e Guendalina Canessa danno il benvenuto al nuovo anno.

Le ex gieffine - che hanno partecipato a due edizioni diverse del reality - sono inseparabili e hanno festeggiato il Capodanno in Sicilia, a Messina. Outfit sbrilluccicoso, una blu e l'altra rosso, le due amiche non saranno certo passate inosservate e i buoni propositi li lasciano fuori dalla porta, come ha spiegato la Zanatta su Instagram: "Non ce la faccio proprio a tempestarvi di foto mie dell'anno passato, subissarvi di buoni propositi o lanciarmi in ringraziamenti per l'anno che stiamo lasciando alle spalle... No dai che palle!".

"Vi auguro anche di trovare un'amica come lo è per me Guendalina Canessa - si legge ancora nel lungo post - Vi auguro un sacco di cose che non sto a dirvi. Non so chi ve lo faccia fare di seguirmi ancora dopo tutto sto tempo con il mio crudo approccio alla vita e la totale assenza di filtri, che mia madre troppo spesso non apprezza, ma... Grazie non sarà mai abbastanza".