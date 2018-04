Margherita Zanatta in ospedale: "Un giorno confido di potervi raccontare un lieto fine"

"Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine... Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri". Questo il messaggio che Margherita Zanatta, 36 anni, posta sui social dall'ospedale nella serata di domenica. L'ex gieffina, tra le opinioniste più amate dei talk di Barbara d'Urso, si immortala con una mascherina in volto.

Nessun dettaglio aggiunto sulle ragioni che la vedono nella struttura. Né una precisazione in più sul "protagonista" di questa storia, che sia lei stessa o un familiare. Margherita, infatti, mantiene il massimo riserbo a proposito e si limita a parlare della "Storia di una famiglia che si ama e che non smette di lottare. Mai". Poi il sentito congedo: "Nella frenetica routine della vostra vita, tra i miliardi di appuntamenti segnati in agenda, le incazzature del caso, il lavoro, l’amore, la palestra e tutto il resto... Cercate sempre di ritagliare uno spazio per le persone che AMATE sul serio: quel tempo non ve lo ridarà indietro più nessuno... Bacio grande a tutti, buona domenica".