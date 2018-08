Maria De Filippi, ultimi giorni di vacanza: gli scatti "rubati"

Ancora qualche giorno di relax per Maria De Filippi prima di ripartire a pieno ritmo con la nuova stagione televisiva, come sempre piena dei suoi programmi.

Queen Mary sta trascorrendo le vacanze estive ad Ansedonia, come ogni anno, lontano da flash e occhi indiscreti, godendosi al 100% la famiglia e i suoi cagnolini. Ci pensano i collaboratori più stretti, spesso con lei in questi giorni, a immortalarla in qualche momento di intimità, come quando si avvicina a bordo piscina per scambiarsi qualche tenerezza con Ugo, il bassottino di casa.

Sul profilo Instagram di Betty Soldati, storica addetta stampa della conduttrice, qualche scatto "rubato".