Maria De Filippi: "Io, che non riesco a mantenere la calma"

Vera e propria colonna dell'intrattenimento televisivo, Maria De Filippi rivela il suo tallone d'Achille in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, in edicola da domani: la facilità di arrabbiarsi. La conduttrice racconta poi racconta il suo lockdown molto lavorativo, la scelta di fare ancora 'Amici' il rapporto con il figlio Gabriele, oltre all’infinita ammirazione per il marito, Maurizio Costanzo.

Ma è soprattutto sul rapporto con Costanzo che De Filippi si sofferma, lasciando intendere come le loro differenze caratteriali sappiano compensarsi in un mix vincente. "Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva".

De Filippi e Costanzo sono sposati dal 28 agosto 1995, giorno in cui il loro matrimonio è stato celebrato dall'allora sindaco di Roma Francesca Rutelli. Maria è, per il giornalista, la quara moglie. Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, un ragazzo all’epoca di dieci anni, che hanno poi adottato nel 2004.

Nell'intervista, spazio poi al lavoro. Maria rivela come Mediaset non abbia imposto una messa in onda di Amici in tempi di emergenza coronavirus, e cioè quando i palinsesti erano vuoti a causa della crisi sanitaria. "Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto".