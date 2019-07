Maria De Filippi sirenetta in barca: le foto al largo

Dopo una stagione televisiva piena di impegni e successi, Maria De Filippi si rilassa in vacanza al mare, ad Ansedonia. La conduttrice all'Argentario è di casa, anzi, di barca visto che ama trascorrere l'estate a bordo del suo yacht, dove spesso ospita amici e collaboratori.

Parola d'ordine 'relax'. Queen Mary ha bisogno di ricaricare le batterie prima di una nuova stagione che l'aspetta e il sole è la sua fonte preferita di energia. Tintarella a prua, mentre legge un libro, poi si sporge per sentire meglio le onde del mare: Maria sfoggia un bikini perfetto, merito di tanto sport (anche in vacanza) e di un'alimentazione sana.

Fondamentale per lei staccare la spina prima di ripartire a settembre con 'Uomini e Donne', anche se a bordo della sua barca non mancheranno certo ispirazioni per nuovi progetti.