Maria De Filippi in campo contro l'abbandono dei cani in estate (FOTO)

"Noi stiamo bene insieme anche in vacanza". Si intitola così l'iniziativa promossa da Maria De Filippi contro l'abbandono dei cani in estate. La conduttrice di Canale 5 si fa immortalare in spiaggia insieme ai suoi amati pelosetti, per sottolineare come includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre che di amore ed affetto.

Accade purtroppo però che ogni estate gli animali, specialmente cani e gatti, vengano abbandonati. E’ dunque bene informarsi sulle strutture che ospitano i nostri amici a quattro zampe e sceglierle come mete delle proprie vacanze. "#noistiamobeneinsiemeancheinvacanza" è l'hashtag lanciato da De Filippi.

Che Maria sia amante degli animali è cosa nota. Impossibile per i telespettatori più appassionati delle sue trasmissioni non ricordare "I saluti di Saki", l'ultimo spazio di 'C'è Posta Per Te' dedicato proprio ad uno dei suoi cani, vera e propria mascotte della produzione.