Il ritorno dei The Kolors nello studio di Amici ha dato l’occasione a Maria De Filippi di svelare un retroscena sull’esordio nel talent di Stash, frontman della band che nel 2015 ne uscì vincitrice. La conduttrice ha raccontato come Antonio abbia cercato di falsificare i documenti per essere ammesso nella sfida di accesso alla gara, ‘marachella’ che anche lei ha rivelato di aver commesso poco prima di compiere 18 anni.