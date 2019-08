Maria De Filippi sulla fidanzata del figlio: "L'ho vista una volta sola"

Maria De Filippi in versione "suocera". Intervistata dal settimanale 'Di Più', la conduttrice commenta per la prima volta la notizia del fidanzamento di Gabriele, il figlio adottato insieme al marito Maurizio Costanzo. Il ragazzo, 27 anni, si è recentemente fidanzato con Francesca Quattrini, 22, fashion stylist.

Maria De Filippi, il rapporto con la fidanzata del figlio

Che rapporto c'è tra Maria e Francesca? "L’ho vista una sola volta - racconta lei al magazine - Non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: 'Chi sei e da dove vieni?'". Tra le due, insomma, i rapporti sono distesi ed equilibrati. "Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi".

E' tanta la fiducia che Maria ripone nel figlio. Tra i due, infatti, c'è sempre stato molto dialogo. "Il nostro legame è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto. Io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre".

Chi è Francesca Quattrini, la fidanzata di Gabriele Costanzo

Francesca Quattrini è lontana dal mondo dello spettacolo. Fashion stylist, frequenta l’Istituto Europeo di Design e vive a Roma. Poco si sa di lei e Gabriele Costanzo, che da qualche tempo hanno privatizzato i profili Instagram e sono molto discreti. Era stato il settimanale 'Chi' ad annunciare, a marzo, la nascita della nuova coppia, definendo Francesca "sosia di Silvia Toffanin" in virtù della sua bellezza. Ed infatti la giovane donna ha lunghi capelli castani, zigomi pronunciati e labbra carnose, proprio come la conduttrice di 'Verissimo'.