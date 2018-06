Gabriele Costanzo, su Instagram la dolce dedica alla mamma Maria De Filippi

“Il vero amore quello indelebile mamma e figlio. Stupendi”, scrive qualcuno commentando la foto che ritrae una sorridente Maria De Filippi nel gesto di abbracciare il figlio Gabriele.

Autore della pubblicazione dell’inedito scatto sul proprio profilo Instagram è stato il ragazzo, adottato dalla conduttrice e autrice televisiva con il marito Maurizio Costanzo nel 2004.

In calce alla foto, una frase che molto dice del rapporto con la madre: “Perché noi siamo uno la forza dell’altro”, scrive Gabriele, il cui volto è poco noto al pubblico televisivo che tanto ama e apprezza i suoi genitori. L’ultima immagine che li ritrae insieme, infatti, risale all’estate scorsa, in vacanza ad Ansedonia insieme a Maurizio Costanzo.

" È un ragazzo intelligente, un ragazzo perbene - aveva detto dell’unico figlio la timoniera di Amici – “È onesto, pulito. Questi complimenti lui li sente adesso per la prima volta. Mi stupisce ogni giorno di più. È generoso. Ha un solo difetto. Lui lo sa e non lo dico. Penso che sarà un bravo padre. È un uomo fedele, quindi sarà anche un bravo marito".

Chi è Gabriele Costanzo

Gabriele è stato adottato dalla coppia De Filippi-Costanzo nel 2004. All'epoca aveva 12 anni, oggi ne ha 26 e lavora nella casa di produzione della mamma, la "Fascino Pgt". Per la De Filippi si tratta dell'unico figlio. Costanzo, invece, ha avuto altri due eredi, Camilla e Saverio (noto regista di film come "La solitudine dei numeri primi"), nati dalla ex moglie Flaminia Morandi.