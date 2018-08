Maria De Filippi svela il lavoro del figlio Gabriele, poi la dedica: "Un senso di appartenenza reciproco"

Maria De Filippi in versione mamma. La regina della tv, solitamene sfuggente quando si tratta di parlare del privato, confessa l'amore per il figlio Gabriele in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale 'Di Più'.

Ventisei anni compiuti, il ragazzo è stato adottato dalla conduttrice e da Maurizio Costanzo (già padre di Saverio e Camilla, ndr) all'età di 12 anni, nel 2004. "L’adozione è una cosa che incoraggio e invito a fare - afferma Maria - A noi ha dato grande gioia e soddisfazione. Non c’è differenza tra un figlio naturale e un figlio adottivo. Si crea un amore autentico".

Da allora, giorno dopo giorno, il legame si è fatto sempre più forte. "Da quando è arrivato nelle nostre vite - prosegue - abbiamo cercato di proteggerlo dalla nostra fama, evitando che si montasse la testa o che se ne sentisse schiacciato, perché abbiamo sempre condotto una vita normale, tanto che per anni non aveva capito che eravamo famosi" E ancora: "Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco".

Gabriele lavora per la Fascino PGT, di proprietà della De Filippi

Oggi Gabriele lavora per Witty Tv, portale multimediale appartenente alla FASCINO PGT, società di produzione televisiva della madre. "Lavorando a Witty ha avuto una possibilità in più dalla vita rispetto agli altri colleghi. Ma sa che deve lavorare tanto per guadagnarsi la loro stima, per dimostrare che questa opportunità se la merita. Certo, non può parlare male del suo capo!", scherza Maria.