Maria De Filippi, fisico al top tra bagni in piscina e gite a cavallo

Perché la parola “vacanza” assuma per Maria de Filippi il significato comune del tempo dedicato all’esclusivo relax lontano da impegni lavorativi, c’è ancora da aspettare.

La conduttrice e autrice televisiva dei programmi più popolari di Mediaset si è recata in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, durante le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, prodotto dalla sua società Fascino.

Tra una registrazione e l’altra, Queen Mary ha anche trovato il tempo per godersi un po’ di meritato relax, come mostrano le foto pubblicate dalla rivista Chi che l’hanno ritratta in gran forma fisica mentre prende il sole a bordo piscina e affronta passeggiate a cavallo con Filippo Bisciglia.

L'estate di Maria De Filippi

“È volata con il suo entourage per controllare meticolosamente tutto, dalla posizione delle telecamere ai confessionali delle coppie e poi un autore deve seguire come un mastino il suo lavoro”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini che sottolinea la meticolosa attenzione della conduttrice 56enne nota per essere molto esigente e precisa nel suo lavoro.

Per Maria De Filippi la prossima stagione televisiva si prospetta ben più impegnativa del solito, considerando che ai tradizionali programmi (nei giorni scorsi sono iniziate le registrazioni di ‘Tu sì que vales’, nel cui cast si aggiunge Iva Zanicchi al posto di Mara Venier) si aggiunge anche ‘Temptation Island Vip’ condotto da Simona Ventura.

Per lei le vere vacanze inizieranno tra qualche giorno, come al solito ad Ansedonia, luogo che con molta probabilità sarà la location in cui il 28 agosto si festeggeranno gli 80 anni del Maurizio Costanzo.