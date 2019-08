Maria De Filippi fotografata in vacanza con Raffaella Mennoia

Mentre sui social esplode il putiferio, Raffaella Mennoia è in vacanza con Maria De Filippi. L'autrice di 'Uomini e Donne' - al centro delle polemiche per le accuse rivolte dagli ex concorrenti Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo - si rilassa in yatch insieme alla conduttrice. Segno che non c'è alcun allarme in corso dietro le quinte della trasmissione Mediaset.

Colleghe dietro le quinte, ma anche amiche nella vita reale. E' da sempre un legame molto forte quello che lega Maria e Raffaella. Ed anche quest'estate le due vengono immortalate ad Orbetello dal settimanale 'Gente'. Con loro anche altri collaboratori della De Filippi e il figlio Gabriele Costanzo (adotatto con il marito Gabriele Costanzo nel 2004). Spazio dunque a tuffi, tintarella e panorami mozzafiato, in attesa di rientrare a Roma e cominciare un'altra stagione televisiva di successo.

In basso, Maria De Filippi, Raffaella Mennoia e Gabriele Costanzo

Le polemiche su Raffaellla Mennoia

Proprio ieri Raffaella ha detto per la prima volta la sua dopo la bufera da cui è stata travolta. In buona sostanza - per chi non avesse seguito la vicenda - l'accusa che le viene rivolta è quella di essere stata complice della corteggiatrice Sara Affi Fella, a sua volta accusata di aver preso in giro il pubblico perché già fidanzata all'epoca del trono. "Voglio dirvi che, dopo quello che è successo nelle ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e quello che questi social possono causare - ha spiegato Raffaella - Ho letto insulti gravissimi rivolti alla mia persona, che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Sono commenti che raccontano molto di chi li scrive e poco di chi li riceve. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo".