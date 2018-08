Maria De Filippi ringrazia Belen: “Mi ha cambiato la vita!”

Maria De Filippi, ecco perché Belen le ha cambiato la vita

Maria De Filippi ha 57 anni e un fisico mozzafiato. Corpo longilineo, braccia toniche, polpacci muscolosi come mostrano gli outfit che indossa nelle trasmissioni, in particolar modo i tubini sfoggiati a C’è posta per te. Ma il merito non va solo a madre natura.

La conduttrice ha svelato a Fuorigioco - inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport - di dover ringraziare Belen Rodriguez per averle fatto scoprire il crossfit. Tutto è nato per gioco, quando Luciana Littizzetto, a C’è posta per te, ha inviato una lettera a Belen, incuriosita da quelle posture perfette che la showgirl aveva persino quando puliva casa. E’ così che l'argentina ha svelato il suo segreto: il crossfit, che ha subito entusiasmato Queen Mary.

Maria De Filippi innamorata del crossfit

“Mi sono fatta seguire da un istruttore di crossfit per fare gli esercizi che Belencita faceva agilmente – ha raccontato la De Filippi - Alessandro Sakara mi ha fatto poi conoscere Marco, con cui mi alleno tre o quattro volte a settimana”. All’inizio è stato faticoso, ma poi Maria ci ha preso gusto e si è resa conto che dopo ogni allenamento si sentiva meglio: “L’ansia passava e fare il mio mestiere diventata più facile. Da allora – ha detto la De Filippi a Fuorigioco - non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente e sento che ne sono letteralmente dipendente. Benedetta Belen!”.

“Il crossfit mi dà serenità”, ha ancora dichiarato la regina di Mediaset. E il merito di tutto questo va proprio a Belen Rodriguez.