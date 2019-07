Maria De Filippi, tempo di relax: vacanza in barca con i fidati collaboratori

E il tempo di godersi una spensierata vacanza è arrivato anche per Maria De Filippi, l’infaticabile conduttrice, autrice e produttrice nota sia per il successo dei suoi programmai Mediaset, ma anche per il serrato impegno che dedica al lavoro. “Capitana coraggiosa” la definisce il settimanale Chi nel servizio che racconta il soggiorno di relax della Maria nazionale che, come ormai è solita fare da anni, ha organizzato un viaggio in Corsica con buona parte del suo staff.

Maria De Filippi in vacanza in barca con gli storici collaboratori

Come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Maria De Filippi ha affittato una grande barca per trascorrere una settimana di vacanza in Corsica con il suo staff, composto dagli storici collaboratori con cui ormai si è instaurato un rapporto di amicizia e fiducia. Garrison Rochelle e Rudy Zerby sono alcuni dei partecipanti al rilassante soggiorno che come massimi ‘impegni’ prevede divertenti partite a bocce, passeggiate sulla spiaggia e bagni di sole. Poi per Maria De Filippi sarà la volta di Ansedonia, dove ogni anno trascorre una parte dell’estate con il marito Maurizio Costanzo. Insomma, per la conduttrice questo è davvero il modo migliore per staccare la spina e ricaricare le batterie in vista degli impegni autunnali che, tra gli altri, comprendono anche il lancio del nuovo format ‘Amici Vip’.