Maria Grazia Cucinotta, 50 anni e il sesso: “Non farei mai cambio con una ragazza di 20 anni”

Maria Grazie Cucinotta compie 50 anni

Lo scorso 27 luglio, Maria Grazia Cucinotta ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con un party esclusivo sull’Appia Antica. L’attrice, icona de Il Postino, in occasione del suo cinquantesimo compleanno si è raccontata a Vanity Fair, rivelando anche quale sia la sua opinione riguardo al sesso di mezza età.

La giunonica e sempre solare attrice siciliana ha dichiarato che il sesso, superata la soglia dei 50, è un fattore soprattutto psicologico: "Si dovrebbe fare il lavaggio del cervello a quelle donne che si sentono finite dal punto di vista fisico e sessuale con l'arrivo della menopausa. È vero ti può dare dei fastidi – ha sottolineato l’attrice - ma molto è questione di testa, fa tanto il tuo stato mentale nell'insorgere dei disagi, poi basta fare delle diete per aiutarsi e ricominciare dal nostro corpo. Certo se hai gli attacchi di sudarella e mangi 800 chili di zuccheri peggiori la situazione. Affidarsi a una buona nutrizionista e mangiare cose che fanno stare bene aiuta”.

Parlando anche dell’universo maschile, la Cucinotta ha aggiunto: “Il sesso a 50 anni cambia più per una questione psicologica, soprattutto se dall'altra parte hai gli uomini coglioni che quando arrivi a una certa età stanno appresso alle trentenni. Personalmente non farei mai cambio con una di 20 anni oggi sono una donna non una ragazzina".

Maria Grazia Cucinotta, nell’intervista a Vanity Fair, ha proseguito parlando dell’amore e di ciò che oggi davvero desidera: “Adesso voglio tutto – ha detto - non c'è più prima l'amore, il fidanzato, il lavoro, non scelgo, non mi è mai piaciuto scegliere tra questo e quello, chi mi ama non mi mette di fronte a una scelta. Se la vita mi dà la possibilità di fare tutto io prendo tutto. So che sembro folle, ma me la vivo ogni secondo la vita, faccio mille cose, non mi fermo mai, inizio già dalla mattina presto e vedo il terrore negli occhi di chi mi sta intorno".

Cinquant’anni indossati con consapevolezza, con spirito positivo, con grande femminilità e sensualità, insomma, e con la convinzione che la vita, raggiunti i 50, non si ferma, ma è solo all'inizio.