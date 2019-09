La figlia di Maria Grazia Cucinotta (bella come la mamma) compie 18 anni: foto e dedica social

Il momento emozionante di vedere la propria figlia spegnere le candeline che suggellano la tappa della maggiore età è arrivato anche per Maria Grazia Cucinotta che, sui social, ha condiviso un momento così speciale per lei e la sua famiglia. Ieri Giulia Violati, unica figlia dell’attrice siciliana e del marito Giulio, ha compiuto 18 anni e per lei i genitori hanno organizzato una grande festa a tema Egitto ed espresso tutto l’amore possibile con una dedica postata su Instagram a corredo della foto che li vede tutti e tre insieme.

La dedica di Maria Grazia Cucinotta per la figlia Giulia

Nella foto pubblicata su Instagram da Maria Grazia Cucinotta si vede Giulia Violati al centro dei suoi genitori che la baciano con tutto l’affetto del mondo durante i festeggiamenti. “Auguri amore per i tuoi 18anni. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore, ogni volta che ti guardiamo, amandoti ogni secondo di più, tu sei la nostra vita, la nostra felicità”, si legge nel post dedicato alla ragazza che in un video sorride accanto ai suoi genitori, splendida in un vestito luminoso che mette in risalto la forte somiglianza con l’affascinante mamma.

Chi è Giulia Violati, la figlia di Maria Grazia Cucinotta

Giulia Violati è l'unica figlia di Maria Grazia Cucinotta e dell’imprenditore Giulio sposato nel 1995. In un’intervista l’attrice ha rivelato che avrebbe tanto voluto un altro figlio, ma senza risultati: “Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza possa offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata”. La neo 18enne ha aperto il suo profilo Instagram da poco e l’account è privato, segno che l’intenzione è di tenere riservata la sua vita, lontana dall’attenzione che probabilmente susciterebbe nei follower della sua mamma tanto popolare.