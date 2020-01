Maria Grazia Cucinotta dopo le dichiarazioni della Caldonazzo: "Mi hanno fatto male, ma resta un'amica"

Capita tra amiche qualche momento no, l'importante è affrontarlo e riuscire a mettere da parte le incomprensioni. E' quello che vuole fare Maria Grazia Cucinotta, che ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me', ha risposto alle recenti dichiarazioni di Nathalie Caldonazzo, la quale questa estate parlando di lei aveva detto: "Non la reputo una grande amica".

"Non so perché ha rilasciato quelle dichiarazioni - ha spiegato - Ci sono delle cose che capitano nella vita e non sono chiarite. Però io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria. Magari è in un momento particolare della sua vita e queste cose le sono uscite così. Ma io non do peso a questo, perché tra noi c'è stata, e spero ci sarà in futuro, un'amicizia molto bella. Io la stimo molto e per me è una donna e un'artista fantastica".

Un grande affetto e tanta gratitudine. L'attrice, infatti, ha anche ricordato che la Caldonazzo "è stata quella che mi ha introdotto a Massimo Troisi e che mi ha fatto fare 'Il postino', e per me resterà sempre la persona che ha reso possibile il mio successo. Quindi non mi va di polemizzare su una persona alla quale voglio bene".

"Per me lei è una mia amica. Anche se ultimamente non ci siamo sentite, per me lei è e resterà sempre Nathalie", ha concluso la Cucinotta, aggiungendo che le dichiarazioni della Caldonazzo "mi hanno fatto male, perché l'amicizia non deve mai diventare un gossip. Le cose vanno chiarite faccia a faccia con la persona interessata".

