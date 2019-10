Tennis & Friends, Maria Monsè e la figlia Perla: "Le critiche? Invidia" (INTERVISTA)

Mamma e figlia al Foro Italico, a Roma, per la nona edizione dell'evento dedicato alla prevenzione. Entrambe in campo, con un completino disegnato da Perla: "Tutti i vestiti che indossa mamma li disegno io". Spesso bersaglio di critiche per come coinvolge la figlia nel mondo dello spettacolo, la showgirl scrolla le spalle: "Ci fa tenerezza vedere che la gente col sentimento dell'invidia tira fuori certe stupidaggini".