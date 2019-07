Maria Monsè: “A 45 anni faccio un figlio con la fecondazione assistita”

Maria Monsè è pronta ad avere il secondo figlio. L’opinionista dei programmi di Barbara d’Urso nonché protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato di voler dare un fratellino o una sorellina a Perla Maria, 12enne spesso al suo fianco durante apparizioni televisive che hanno suscitato qualche polemica. In un’intervista rilasciata a Grand Hotel la soubrette ha raccontato di provare da tempo ad avere un figlio naturalmente e che, dopo vari tentativi vani e tanta delusione, ha deciso di provarci con la fecondazione assistita.

Maria Monsè, un figlio con la fecondazione assistita

“Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino”, ha confidato Maria Monsé pronta ad affidarsi a una famosa ginecologa romana per esaudire il suo desiderio: “Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita”.

Consapevole del percorso per nulla semplice che comporta un’importante cura ormonale e tutte le sue conseguenze, Maria Monsè si è detta decisa ad affrontare qualsiasi difficoltà.“Il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce. Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una. Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico”, ha confidato ancora, certa di andare fino in fondo per realizzare il suo più autentico desiderio.