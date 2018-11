Maria Monsé racconta le molestie subite: “E’ stata una situazione drammatica”

(Maria Monsè intervistata da SIlvia Toffanin a Verissimo ripercorre il drammatico episodio)

Ha parlato della sua esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip, ma non solo: Maria Monsè, ospite del salotto di Verissimo, a Silvia Toffanin ha raccontato di sé, della propria vita privata in cui un posto di riguardo è riservato alla figlia Perla e anche di quella drammatica situazione vissuta qualche anno fa e svelata ai compagni del reality nella notte di Halloween.

“Ero giovane, volevo lavorare nel mondo dello spettacolo”, ha ricordato la soubrette ripercorrendo l’episodio: “C’era un concorso fuori Roma, uno degli organizzatori mi ha riportata a casa, a un certo punto ha fermato l’auto e mi ha detto che se non avessi fatto un tipo di prestazione con lui mi avrebbe abbandonata lì”.

Fortunatamente alla fine l’uomo ha desistito dalle sue intenzioni, ma il trauma per Maria Monsè è rimasto.

Raccontarlo ai ragazzi del GF Vip, però, ha scatenato qualche delusione: “Volevo raccontarlo perché pensavo di avere dei coinquilini sensibili, che mi appoggiassero in un momento così delicato, ma Fabio (Basile) ha dimostrato molta indifferenza e ci sono rimasta molto male”.

Ma perché raccontare un’esperienza così nella Casa? “Il GF ti fa confrontare con gli altri ma anche con te stesso, sono riuscita a parlarne solo in quell’occasione. Mio marito non ne ha mai saputo nulla”.