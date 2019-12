Mariano Di Vaio sulle Dolomiti con la sua famiglia molto "social"

Mariano Di Vaio super affettuoso con i suoi 2 figli più grandi Nathan Leone e Leonardo Liam in questi giorni in vacanza sulle Dolomiti. Appaino insieme in diversi scatti. "We are strongest team" siamo la squadra più forte, si legge in una delle ultime foto pubblicate su Instagram mentre i tre sono in posa "mostrando" i muscoli. Classe 89, soprannominato re degli influencer, ottavo nella classifica pubblicata da Tc Candler e dedicata ai 'The most handsome face 2018'“ e con circa 10 milioni di followers al seguito, Di Vaio è diventato da poco padre per la terza volta. Il 22 settembre è infatti nato il terzo maschietto Filiberto Noah.

Una famiglia molto seguita

Una famiglia davvero molto social. Se Mariano ha milioni di fan, sua moglie Eleonora Brunacci con cui è sposato da 4 anni, ha più di 700mila followers su Instagram. Ed i piccoli stanno seguendo le orme dei loro genitori. Eh sì perché tutti e tre hanno un profilo social e migliaia di followers. Il primogenito Nathan Leone, che ha da poco compiuto 3 anni ne ha ben 231mila, Leonardo Liam di appena un anno ne ha 60mila, ed il piccolo Filiberto che ha poco più di 2 mesi ne ha già ben 20 mila.