Mariano Di Vaio in ospedale: "I soliti danni come 5 anni fa quando rischiai il coma”

Un problema di salute ha costretto Mariano Di Vaio in ospedale. A spiegare l’accaduto è stato lo stesso modello e influencer che in un post su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae in ospedale, ha motivato la sua assenza dai social per tranquillizzare i suoi più di 6 milioni di follower.

Mariano Di Vaio in ospedale: il post e la foto su Instagram

“Ed è così che va la vita! Ci sentiamo sempre fortissimi ed indistruttibili, e non vogliamo mai staccare del tutto dai problemi dai pensieri e dalle decisioni importanti, nemmeno quando ce ne andiamo in vacanza. Chi è come me ed ha questo “mindset” mi capirà”: inizia così il lungo post con cui Mariano Di Vaio, 29enne di Assisi al vertice della classifica del 2018 di Forbes degli under 30 più potenti, ha raccontato la sua situazione di salute.

Il riferimento va a quando, nel 2014, fu costretto ad affrontare un altro problema simile a causa di un’ulcera da stress che gli fece rischiare il coma: “Purtroppo a volte il nostro corpo ci prende e ci sbatte al muro per farci ragionare. Io aimé somatizzo i momenti difficili internamente e ricorrono sempre i soliti danni come 5 anni fa quando rischiai il coma”, ha ricordato Di Vaio. “Mi ero promesso che ci sarei stato attento, non avrei esagerato, ma purtroppo sono fatto così e quando faccio qualcosa la faccio bene e non è mai semplice”.

Infine, il ringraziamento per i messaggi ricevuti: “Non ero scomparso ero all’ospedale”, ha concluso il modello sposato con Eleonora Brunacci e padre di due splendidi bimbi, Nathan Leone e Leonardo Liam.