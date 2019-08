"Marica Pellegrinelli frequenta Charley Vezza", Boldi conferma tutto

La separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è stata una delle notizie più sferzanti di questa estate, anche se le voci di crisi giravano già da tempo, poi l'indiscrezione che vorrebbe l'ex moglie del cantante - e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio - molto vicina all'imprenditore Charley Vezza, proprietario di Gufram, un noto brand di arredamento.

Ad alimentare le insistenti voci delle ultime settimane è Massimo Boldi, amico della mamma di Vezza: "Marica Pellegrinelli frequenta Charley Vezza - ha rivelato al settimanale DiPiù -, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata". L'attore, dunque, conferma tutto e aggiunge anche altri dettagli: "Sua mamma Sandra è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire".

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, l'addio ufficiale

I rumors si rincorrevano da mesi, poi a luglio l'annuncio ufficiale della coppia: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile". Eros e Marica, legati dal 2009, si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014 e hanno due figli: Raffaela Maria, di 8 anni, e Gabrio Tullio di 4. La coppia è rimasta molto unita.