Marica Pellegrinelli trova un baby serpente in giardino: niente paura, lo accarezza

"Non so se è una baby vipera", così Marica Pellegrinelli mostra ai follower il piccolo serpentello trovato in giardino. Paura? Macché! La modella lo raccoglie con la mano, tenendogli la testa ferma con due dita e prova a farlo accarezzare ai figli Rafaela Maria e Gabrio Tullio (che si tengono alla larga). "Questo è un plus che solo le persone che nascono e crescono in campagna possono avere" spiega divertita.

Marica è ammaliata dal nuovo amico, poi liberato in un campo: "Non so perché con gli animali ho un rapporto speciale, è come se parlassi con loro con il pensiero e lo sguardo". Poco dopo il responso sulla sua identità: "Un biacco. Innocuo e simpatico". Il biacco, infatti, è un serpente non velenoso che frequenta spesso campagne e giardini. "Mi sto pentendo di averlo liberato nel campo - confessa in un'altra storia Marica Pellegrinelli - Potevo tentare di addomesticarlo. Vi ricordate Gigi? La mia lucertola che per anni ha eliminato ragni in casa? Mi era saltato fuori dalla valigia dopo un viaggio alle Seychelles nel 2012".

A casa con lei in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe Eros Ramazzotti. Per alcuni un ritorno di fiamma, per altri una quarantena insieme per i figli, ma questa è tutta un'altra storia...