Mario Tricca, il post dopo Il Collegio: "Sono etero, mi piacciono le ragazze"

E' uno dei protagonisti più amati della quarta edizione de 'Il Collegio'. Stravagante e simpaticissimo, Mario Tricca avrà già una lunga fila di pretendenti e proprio a questo proposito ha tenuto a precisare su Instagram il suo orientamento sessuale.

Il 15enne di Castel Madama, in provincia di Roma, ha scritto un post, abbastanza spazientito da alcuni titoli di giornali: "Dato che ho notato che alcuni giornali di basso rilievo da ieri hanno scritto titoli più che fraintendibili sulla mia sfera sessuale, ribadisco fermamente che sono maschio etero e mi piacciono le ragazze. Basta speculare sulla mia persona per rendere visibili i vostri articoli".

Tra i commenti non mancano le critiche. "Non c'era alcun problema anche in caso contrario" fa notare qualcuno, mentre diverse ragazze si propongono come future spose. In tanti invece chiedono ironici: "La Petolicchio?".