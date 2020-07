"Paolo, marito di Alessia Marcuzzi, è furibondo": il retroscena

Ieri è arrivata la smentita di Belen su un presunto triangolo Rodriguez - Stefano De Martino - Alessia Marcuzzi, ed oggi il settimanale Oggi pubblica quello che sarebbe il punto di vista di Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia.

Paolo, marito di Alessia Marcuzzi, furibondo: vede la moglie soffrire

Il settimanale riporta "una fonte qualificatissima che conosce bene sia Alessia che Stefano". "La crisi tra Alessia e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di farli riavvicinare", si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani. "Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e merita di rivolgersi agli avvocati".

Alessia e Paolo sono sposati da quasi sette anni, ma la storia starebbe vivendo un momento difficile, stando a quanto si vocifera da alcune settimane. "La vita del signor Marcuzzi è diventata un inferno - scrive ancora il magazine - gli amici lo chiamano per prenderlo in giro, nella 'sua' Roma bene, che non ha mai digerito Alessia ('è una dello spettacolo, non una di noi'), non si parla che delle presunte corna". "La sorella di Paolo, la socialite Micaela, ha invece interrotto i rapporti social con la cognata", secondo quanto risulta alla rivista.

Di tutt'altro parere è invece una confidente di Alessia che, interpellata, fa quadrato sul caso De Martino: "E' una cazzata. Quando è uscita la notizia l'ho chiamata subito e mi ha detto che è tutta un'invenzione, lei non mi ha mai nascosto niente".

Belen, Marcuzzi e Stefano hanno smentito

Va specificato che tutti e tre i protagonisti di questa storia hanno ampiamente smentito il gossip: Marcuzzi con una stories su Instagram, De Martino con un video ("Lasciamo stare le famiglie con figli, se mi fidanzo vi faccio sapere") e Belen ieri con una dichiarazione affidata ai social ("Tra me e Alessia c'è un rapporto bellissimo"). Va inoltre precisato che Marcuzzi ha smentito anche la crisi col marito, che sarebbe scoppiata in tempi di lockdown.

Il matrimonio tra Paolo e Alessia Marcuzzi

Marcuzzi e Paolo si sono sposati in gran segreto nel 2014, cogliendo alla sprovvista pubblico e paparazzi. L'atmosfera era quella romantica della campagna inglese, della località di Cotswold precisamente, la data il 10 dicembre, come racconta il filmino delle nozze pubblicato tempo fa sui social. Perché proprio in Inghilterra? "Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra - spiegò all'epoca - e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze". Allora, Alessia era già mamma di Mia, nata dall'amore con Francesco Facchinetti, e Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. I fiori d'arancio sono arrivati dopo appena un anno d'amore.