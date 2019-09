"Tuo marito ti ha tradita?", Mily Carlucci spiazzata a Miss Italia

Milly Carlucci a Miss Italia 2019. Tra le ospiti d'onore della finale del concorso di bellezza, la conduttrice si è concessa alla curiosità delle ragazze, che hanno avuto l'occasione di rivolgerle qualche domanda in diretta. Inevitabile che, tra tante domande, ce ne fosse anche qualcuna scomoda, come ad esempio quella sui possibili tradimenti del marito o sulle molestie nel mondo dello spettacolo.

"Tuo marito ti ha mai tradita?"

Incalzata sul 'Me Too', ovvero lo scandalo molestie sollevato da Asia Argento ai danni del produttore cinematografico Harvey Weinstein, Milly ha subito messo in chiaro le cose: "A me non è mai successo", ha spiegato Milly Carlucci, sottolineando che il mondo dello spettacolo non è fatto di mostri e in tutti i settori c’è il brutto e il bello.

Spazio poi a quache curiosità sull sua vita privata. Una aspirante Miss, infatti, le ha domandato se il marito Angelo Donati, sposato nel 1985, l'ha mai tradita. "Lui a me? Lo uccido!", ha risposto prontamente la presentatrice di 'Ballando con le Stelle', con determinazione ma senza perdere la classe che la contraddistigue da sempre.