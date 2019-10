Marracash senza tabù sui problemi mentali: "Nel mio caso colpa del rapporto con una ex. Elodie la rinascita"

Da una sfida personale a una missione. Marracash rompe il silenzio sui problemi mentali con cui ha dovuto fare i conti per diverso tempo e decide di parlarne, soprattutto attraverso la sua musica, per dare coraggio a tanti ragazzi che si trovano nella stessa situazione.

Il rapper lo ha rivelato in un'intervista a Il Fatto Quotidiano: "Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non sono nel mondo dello spettacolo. Ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta succedendo perché non riescono a capire".

"Non ho problemi a condividere quello che ho passato - ha raccontato ancora - perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore. I problemi mentali sono ancora un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento. Si impenna la percentuale di matti pericolosi. Sono percentuali e numeri preoccupanti che sono causati da diversi fattori come lo sfaldamento delle famiglie, degli affetti e non c'è molto in cui credere oggi". A farlo vacillare, tempo fa, fu soprattutto il rapporto con una sua ex: "Nel mio caso ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano. La mia missione è diventata scrivere di tutto questo".

Un rapporto meraviglioso, invece, è quello con Elodie Patrizi, conosciuta mesi fa grazie al singolo 'Margarita', in cui cantano insieme. "E' successo tutto per caso - ha raccontato Marracash - L'etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. L'ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino".