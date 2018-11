Vieni da me, Marta Flavi si racconta: “Sognavo dei figli, ma non ci sono riuscita”

Per la gioia dei nostalgici che ricordano il suo programma cult ‘Agenzia Matrimoniale’ Marta Flavi è tornata oggi in tv, per il tempo di un’intervista rilasciata a Caterina Balivo durante la puntata quotidiana di ‘Vieni da Me’ su Rai Uno.

La conduttrice ha ripercorso la sua vita, dalla sua adolescenza fino agli anni della maturità segnati anche dal fidanzamento poi concluso con il matrimonio durato solo un anno con Maurizio Costanzo.

L’argomento più toccante è stato quello inerente alla mancata maternità, desiderio che ha tentato invano di esaudire in ogni modo.

“Sognavo di avere dei figli e fare la mamma, ma non sono riuscita dopo 4 operazioni, tante cure e aver perso due bambini”, ha affermato Flavi.

Per lei non aver avuto figli non è e non è mai stato un motivo di non accettazione di se stessa, anzi: “Rispetto le donne che non hanno avuto figli per scelta. Ma se non ci riescono, non ci riescono. Non si è donne a metà" - ha affermato - L’affetto puoi darlo verso gli amici, verso un uomo, verso persone che hanno bisogno, verso i nipoti. Diventa una specie di amore, certo non proprio come quello di un figlio. Però non si è donne a metà: si è sempre donne”.

Marta Flavi e l'amore

Oggi Marta Flavi è serena e accanto a lei c’è un uomo di cui, però, preferisce non svelare l’identità.

Il matrimonio, però, è una possibilità molto lontana dalla vita di Marta Flavi: “Pensi al matrimonio quando vuoi formare dei figli, avere una famiglia. Ad una certa età, il matrimonio non ha senso. Io ho una coppia, non ho bisogno del matrimonio adesso” ha confidato Marta, che del fortunato svela solo l’iniziale del suo nome, la P, e la sua capacità di farla sentire “eternamente fidanzata”.

Sul finire della trasmissione, Caterina Balivo ha fatto una sorpresa alla sua ospite che si è commossa vedendo il videomessaggio del nipote, Pier Danio Forni, musicista ora a Londra.